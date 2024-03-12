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У розвідці розповіли, скільки замахів здійснили на Буданова

У розвідці розповіли, скільки замахів здійснили на Буданова

Голова ГУР Кирило Буданов. / Фото: Associated Press

Є загиблі офіцери ГУР.

На керівника українського Головного управління розвідки Кирила Буданова здійснили понад десять серйозних спроб замахів від початку війни.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телеканалу FreeДом.

Головними цілями для Москви є верховний головнокомандувач - президент України, а також керівники українських спецслужб. 

"На генерала Буданова було скоєно понад десять спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки", - заявив представник розвідки.

За словами Юсова, багато спроб замахів на військово-політичне керівництво України не лише готувалося, а й здійснювалося.

Як повідомлялося, президента Володимира Зеленського намагалися вбити не раз. Сам глава держави, коментуючи замахи на своє життя каже, що "після п’ятої спроби мені було вже не цікаво".

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