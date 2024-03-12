У розвідці розповіли, скільки замахів здійснили на Буданова

На керівника українського Головного управління розвідки Кирила Буданова здійснили понад десять серйозних спроб замахів від початку війни.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телеканалу FreeДом.

Головними цілями для Москви є верховний головнокомандувач - президент України, а також керівники українських спецслужб.

"На генерала Буданова було скоєно понад десять спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки", - заявив представник розвідки.

За словами Юсова, багато спроб замахів на військово-політичне керівництво України не лише готувалося, а й здійснювалося.

Як повідомлялося, президента Володимира Зеленського намагалися вбити не раз. Сам глава держави, коментуючи замахи на своє життя каже, що "після п’ятої спроби мені було вже не цікаво".

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