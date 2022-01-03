У розвідці США розповіли, що стримає Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну

Голова комітету з розвідки США зізнався, що досі не розуміє повної мотивації Путіна.
Є велика ймовірність, що Росія вторгнеться в Україну, від такого кроку її можуть стримати лише "величезні санкції". Таку думку висловив 2 січня голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф в ефірі телеканалу CBS Face the Nation, передає Тhe Guardian.
"Я думаю, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", – сказав він.
Також Адам Шифф зазначив, що досі не розуміє повної мотивації Путіна. Однак, за його словами, вторгнення призведе до того, що "більше активів НАТО наблизиться до Росії і це матиме протилежний ефект від того, чого намагається досягти Путін".
"І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками", - додав американський політик.
Нагадаємо, Байден попередив Путіна, що Росії не дозволять захопити Україну.
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