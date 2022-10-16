У Рубіжному "кадирівці" виселяють місцевих жителів з їхніх осель, щоб там заселитися самим

На Луганщині "свіжеприбулі" кадирівці відбирають домівки в українців, щоб пожити у комфортних умовах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Російські загарбники порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни на тимчасово захоплених територіях. Це для них вже стало нормою.

"В місті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ перебувають на підступах до Кремінної на Луганщині. Місто є хорошим плацдармом для розвитку наступу у напрямку Рубіжного та Старобільська.

Військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що подальший наступ на окупантів на Луганщині під час її деокупації Сили оборони проводитимуть у Сватовому.

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