У Рубіжному вбили патрульного і викрали табельну зброю: поліція оголосила план "Перехоплення"

У Рубіжному вбили патрульного і викрали табельну зброю: поліція оголосила план "Перехоплення"

На місці загибелі патрульного виявили сліди боротьби.

У місті Рубіжне Луганської області виявили тіло співробітника патрульною поліції зі слідами насильницької смерті.

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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Луганській області.

Сьогодні, 16 листопада, в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

На місці події є сліди боротьби. Також зникла табельна зброя патрульного.

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції. Обставини події встановлюються. На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові. Його він ударив руків'ям ножа по голові.

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