У руках тримала револьвер: в Одесі жінка хотіла пограбувати кіоск з шоколадками

У руках тримала револьвер: в Одесі жінка хотіла пограбувати кіоск з шоколадками

Зловмисниця вимагала віддати їй всю виручку.

В Одесі 55-річна жінка, озброївшись револьвером вирішила пограбувати кіоск на вулиці Новосельського. Вона пошкодила вітринне скло і пригрозила 63-річній продавчині зброєю, наказала віддати всю виручку. Коли зрозуміла, що грошей немає - почала тікати.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За кілька кварталів правопорушницю затримали працівники батальйону поліції особливого призначення, яких про злочин сповістила потерпіла, і передали слідчим територіального підрозділу поліції.Також у неї вилучили зброю і направили її на експертизу.

Жінці загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, в Одеській області колишні учні пограбували вчительку. Вони погрожували жінці ножем і винесли гроші та золотий ланцюжок.

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