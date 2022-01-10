У руках вибухнула петарда: медики розповіли про стан здоров'я 9-річних дітей, які постраждали під Дніпром

У руках вибухнула петарда: медики розповіли про стан здоров'я 9-річних дітей, які постраждали під Дніпром

Хлопчики знайшли петарду та вирішили її підпалити.

Два 9-річні хлопчики, які на Дніпропетровщині підірвали петарду та отримали сильні опіки, перебувають у задовільному стані.

Про це пише "Інформатор".

Одна постраждала дитина з опіками другого ступеня проходить лікування вдома. Другий потерпілий із пошкодженнями 2—3 ступеня перебуває під наглядом медиків у лікарні.

“Дитина ціла, кінцівки всі на місці. Хлопчику в повному обсязі було надано медичну допомогу, на сьогодні його стан задовільний”, — повідомила прессекретар Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Руслана Козиряцька.

Зазначимо, що інцидент стався у місті Покров 8 січня. Хлопчики знайшли петарду та вирішили її підпалити. Коли "снаряд" спалахнув, він моментально задимився і обпік одному з хлопців обличчя та руки.

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