У Румунії багатодітна сім’я з Одещини потрапила у жахливу ДТП – загинула дитина

Внаслідок ДТП постраждала багатодітна сім’я з України.
У ніч проти 2 березня у Румунії багатодітна родина з міста Кілія, що на Одещині, потрапила у жахливу аварію, внаслідок якої загинула неповнолітня дівчинка.
Про це пише "Бессарабія Інформ".
У автотрощі постраждала сім’я соціальної педагогині кілійської школи № 2 Любові Трифонової. Дівчинка на ім'я Анна, учениця 4 класу, загинула від отриманих травм на місці ДТП.
Старша донька та мама отримали травми хребта, дворічний хлопчик був прооперований в румунській лікарні, зараз його життю нічого не загрожує, його сестра-близнючка не постраждала.
Відомо, що жінка з дітьми поверталася з Румунії до України. Трагедія трапилася за Бухарестом.
Наразі до Румунії прибули близькі родичі сім’ї.
Нагадаємо, 26 лютого на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП – одна жінка загинула під колесами вантажівки, а друга з ампутованою кінцівкою.
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