У Румунії багатодітна сім’я з Одещини потрапила у жахливу ДТП – загинула дитина

У ніч проти 2 березня у Румунії багатодітна родина з міста Кілія, що на Одещині, потрапила у жахливу аварію, внаслідок якої загинула неповнолітня дівчинка.

Про це пише "Бессарабія Інформ".

У автотрощі постраждала сім’я соціальної педагогині кілійської школи № 2 Любові Трифонової. Дівчинка на ім'я Анна, учениця 4 класу, загинула від отриманих травм на місці ДТП.

Старша донька та мама отримали травми хребта, дворічний хлопчик був прооперований в румунській лікарні, зараз його життю нічого не загрожує, його сестра-близнючка не постраждала.

Відомо, що жінка з дітьми поверталася з Румунії до України. Трагедія трапилася за Бухарестом.

Наразі до Румунії прибули близькі родичі сім’ї.

Нагадаємо, 26 лютого на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП – одна жінка загинула під колесами вантажівки, а друга з ампутованою кінцівкою.

Читайте також: