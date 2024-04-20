У Румунії різко відповіли Захаровій на звинувачення у "скасуванні" російської культури

У РФ зняли чергові пропагандистські фільми.
У Румунії відреагували на звинувачення речниці російського МЗС Марії Захарової, яка звинуватила Бухарест у намірах "заборонити російську культуру". Зокрема, йдеться про рішення Міністерства культури Румунії заборонити показ у кінотеатрах Бухареста двох пропагандистських російських фільмів – "Время первых" і "Вызов".
Реакцію у Мережі написала міністерка культури Румунії Ралука Цуркан.
Вона відповіла, що Румунія самостійно визначає свою політику в культурній галузі, "а пропаганді держав-агресорів не місце в державних культурних установах".
"Прикро, що визнана російська культура прирівнюється до міжнародних пропагандистських фільмів, що фінансуються російським урядом", – підсумувала вона.
Додамо, що напередодні на своїй пресконференції Захарова назвала рішення румунського Мінкульту "типовим проявом так званого обнулення російської культури, який вписується в загальну картину дій Заходу".
Крім того, Захарова цинічно відреагували на заклик Ізраїлю засудити атаку Ірану.
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