У Румунії різко відповіли Захаровій на звинувачення у "скасуванні" російської культури

У Румунії відреагували на звинувачення речниці російського МЗС Марії Захарової, яка звинуватила Бухарест у намірах "заборонити російську культуру". Зокрема, йдеться про рішення Міністерства культури Румунії заборонити показ у кінотеатрах Бухареста двох пропагандистських російських фільмів – "Время первых" і "Вызов".

Реакцію у Мережі написала міністерка культури Румунії Ралука Цуркан.

Вона відповіла, що Румунія самостійно визначає свою політику в культурній галузі, "а пропаганді держав-агресорів не місце в державних культурних установах".

Також читайте Війна в Україні може затягнутися - Шольц

"Прикро, що визнана російська культура прирівнюється до міжнародних пропагандистських фільмів, що фінансуються російським урядом", – підсумувала вона.

Додамо, що напередодні на своїй пресконференції Захарова назвала рішення румунського Мінкульту "типовим проявом так званого обнулення російської культури, який вписується в загальну картину дій Заходу".

Крім того, Захарова цинічно відреагували на заклик Ізраїлю засудити атаку Ірану.

Читайте також: