У Румунії закликали Верховну Раду проконсультуватися з Венеціанською комісією щодо закону про нацменшини

У МЗС Румунії вважають що Верховною Радою нечітко врегульовані питання мови освіти та використання мов національних меншин в офіційно-діловій сфері, а також повноваження центрального органу виконавчої влади, який має реалізовувати відповідну політику.

Міністерство закордонних справ Румунії опублікувало заяву через ухвалення Верховною Радою 13 грудня закону "Про національні меншини (спільноти) України", де закликало уряд провести консультації із Венеціанською комісією.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії.

У відомстві "висловили жаль" через те, що український парламент ухвалив закон без додаткових консультацій із Венеціанською комісією, а також за відсутності належних консультацій з представниками румунської громади в Україні, як того вимагала румунська сторона.

"МЗС закликає українську владу вже на цьому етапі провести консультації з Венеціанською комісією та повністю виконати її рекомендації, зважаючи на те, що закон передбачає шестимісячний термін для набуття ним чинності", – ідеться в заяві.

У документі зазначено, що Румунія повністю підтримує європейський курс України та розуміє природне прагнення прискорити процес зближення з ЄС, однак звертає увагу на те, що несвоєчасне прискорення законодавчого процесу у цій сфері (нацменшин) суттєво вплинуло на процес консультацій з представниками національних меншин, які мали б бути предметними, до ухвалення закону.

Аналіз законопроєкту про нацменшини було передано українській стороні в листі глави відомства Богдана Ауреску на ім'я Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, 13 грудня, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини. Це є однією з головних вимог до кандидатства України в Євросоюзі.

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