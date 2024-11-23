"Укрзалізниця" попередила про зміни в русі поїздів: що відомо

Електропоїзд заблокований на перегоні в Закарпатській області.

Зранку 23 листопада на Закарпатті електропоїзд заблокований на перегоні через падіння каміння з гори. Відбулися зміни в русі поїздів на дільниці Сянки-Мукачево.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Через падіння каміння з гори електропоїзд заблокований на перегоні. Попередньо, дві колісні пари зійшли з рейок. Швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом", - повідомили в "УЗ".

Зазначається, що длля мінімізації запізнень поїзд №59 Київ – Чоп буде направлений в обʼїзд цієї ділянки.

На місці вже працює відновлювальна бригада залізничників, щоб розблокувати рух якнайшвидше, додали в компанії.

Як повідомлялося, на кордоні на одному з пунктів пропуску запровадили обмеження на пропуск транспорту від 22 листопада. Воно діятиме 35 днів.

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