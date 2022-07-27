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У "руского міра" під підозрою усі: в Маріуполі рашисти розпочали "фільтрацію" людей віком від 70 років

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У "руского міра" під підозрою усі: в Маріуполі рашисти розпочали "фільтрацію" людей віком від 70 років

Фото: Getty Images

Пенсіонери будуть змушені доводити свою "прихильність" окупантам, які зруйнували їхній дім.

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали "фільтрацію" людей віком від 70 років.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Вже навіть в людях похилого віку вони бачать загрозу. Пенсіонери будуть змушені доводити свою "прихильність" окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У "руского міра" під підозрою усі. Але час розплати настане", - зазначили у міськраді.

скриншот / Маріупольська міська рада / ©
скриншот / Маріупольська міська рада

Нагадаємо, російські окупанти після захоплення Маріуполя відкрили в місті кілька пунктів для фільтрації українців. За даними мера міста Вадима Бойченка, наразі у таких фільтраційних центрах росіяни утримують понад 10 тисяч жителів окупованого міста. 

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