У салоні було шість осіб: деталі смертельної аварії на Прикарпатті за участі нетверезого вчителя-водія

В Івано-Франківській області п’яний вчитель спричинив ДТП. Загинуло двоє його пасажирів - 14-річний учень та 21-річний молодик.

Про це повідомили у поліції та Офісі генпрокурора.

Аварія сталася 21 жовтня у селі Красна Надвірнянського району. За попередніми даними, 23-річний водій - учитель малювання одного з навчальних закладів району, не впорався з керуванням автомобіля Hyundai, виїхав за межі дороги та врізався в бетонну огорожу.

За даними слідства, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. У крові виявлено 1,38% проміле.

У салоні перебували шестеро людей. На місці ДТП загинув школяр, а 21-річний пасажир помер у лікарні. Інших пасажирів також доставили до лікарні.

Зауважимо, очільниця ОВА Світлана Онищук доручила провести батьківські збори у школах через смертельні ДТП за участі неповнолітніх. З її слів, “водій рухався зі швидкістю 185 км/годину та був напідпитку”.

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. / © Нацполіція Івано-Франківської області

Нагадаємо, на Київщині 15-річний водій Opel убив свого 14-річного друга та травмував ще шістьох дітей. За даними слідства, неповнолітній водій впорався з керуванням і допустив виїзд за межі проїзної частини в кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.

