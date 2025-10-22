ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
2 хв

У салоні було шість осіб: деталі смертельної аварії на Прикарпатті за участі нетверезого вчителя-водія

Загинули два пасажири, що перебували в авто. Загиблим було 14 та 21 рік.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Аварія на Прикарпатті.

Аварія на Прикарпатті. / © Нацполіція Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області п’яний вчитель спричинив ДТП. Загинуло двоє його пасажирів - 14-річний учень та 21-річний молодик.

Про це повідомили у поліції та Офісі генпрокурора.

Аварія сталася 21 жовтня у селі Красна Надвірнянського району. За попередніми даними, 23-річний водій - учитель малювання одного з навчальних закладів району, не впорався з керуванням автомобіля Hyundai, виїхав за межі дороги та врізався в бетонну огорожу.

За даними слідства, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. У крові виявлено 1,38% проміле.

У салоні перебували шестеро людей. На місці ДТП загинув школяр, а 21-річний пасажир помер у лікарні. Інших пасажирів також доставили до лікарні.

Зауважимо, очільниця ОВА Світлана Онищук доручила провести батьківські збори у школах через смертельні ДТП за участі неповнолітніх. З її слів, “водій рухався зі швидкістю 185 км/годину та був напідпитку”.

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. / © Нацполіція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. / © Нацполіція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. / © Нацполіція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. / © Нацполіція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. / © Нацполіція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. / © Нацполіція Івано-Франківської області

Нагадаємо, на Київщині 15-річний водій Opel убив свого 14-річного друга та травмував ще шістьох дітей. За даними слідства, неповнолітній водій впорався з керуванням і допустив виїзд за межі проїзної частини в кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.

На Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія.

Дата публікації
Кількість переглядів
235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie