У салтівській багатоповерхівці у Харкові унаслідок удару КАБу постраждало 13 осіб

Рятувальна операція триває.
Один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію.
На третьому поверсі 12-типоверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку.
Вже 13 постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці на Салтівці.
Гостру реакцію на стрес отримала тримісячна дитина.
Серед поранених у важкому стані немає.
Про це додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У центрі міста - внаслідок влучань за двома адресами пошкоджені адміністративні будівлі, вибиті вікна у житлових будинках, магазини, інші цивільні обʼєкти.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На цю хвилину - без постраждалих.
Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.
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