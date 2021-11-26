"У самих серце розривається": колеги розповіли про таксиста, який загинув у ДТП в Харкові

"У самих серце розривається": колеги розповіли про таксиста, який загинув у ДТП в Харкові

Чоловік раніше ніколи не потрапляв у аварії.

Загиблий у Харкові таксист раніше ніколи не потрапляв в аварії, а в день трагедії, коли загинуло троє людей, пройшов медогляд, а його автомобіль – технічну інспекцію.

Про це розповів директор служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін, передає "Суспільне".

"Замовлення виконувалося згідно з правилами дорожнього руху. Дитина була у дитячому кріслі. Замовлення було у межах Харкова, просто автомобіль рухався по окружній", — сказав Сайфулін.

Відомо, що у водія залишилася дружина, про дітей наразі нічого не відомо. Компанія має намір допомагати його родині. Зокрема, уже запропонували покрити усі витрати на поховання.

"Ми з ними контактуємо. Щодо ритуальних послуг вони прийняли нашу допомогу. А адвокатський, юридичний супровід, думаю, після поховання. Люди у шоковому стані. Втратили родича, дитину. Ситуація така — у самих серце розривається. Ми самі в шоці", — сказав Сайфулін.

Своєю чергою юристи компанії мають намір домагатися компенсацій від водія вантажівки MAN, який, за даними слідства, порушив правила дорожнього руху і їхав у стані сп'яніння.

NewsRoom

Адвокат юридичної фірми Андрій Гребінка сказав, що за матеріалами з відеокамер, водій таксі правил дорожнього руху не порушував.

"Водій справді стояв на червоний сигнал світлофору у непорушному стані. Якщо аналізувати події того дня, які зафіксовані у відеоматеріалах, ми бачимо, що водій вантажного транспортного засобу рухається на заборонений сигнал світлофору, оскільки з перпендикулярних вулиць вже почали рух водії інших автівок", — сказав Гребінка.

Водій вантажівки перебував під дією наркотиків

Згідно з медичним висновком, водій вантажівки MAN з напівпричепом перебував у стані наркотичного сп'яніння опіатами та каннабіноїдами.

Про повідомив речник прокурати Харківської області Дмитро Чубенко, передає Харків Times.

Алкогольного сп'яніння не було, було наркотичне.

NewsRoom

У зв'язку з цим, сказав Чубенко, змінюється кваліфікація злочину, наразі це не ч. 3 ст. 286 КК, а ч. 4 ст. 286-1 ККУ, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, що спричинило смерть кількох постраждалих.

Найближчим часом затриманому повідомлять про підозру.

Новини Харкова: у ДТП загинули троє людей, серед яких і маленька дитина

Нагадаємо:

У Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей. Усі вони загинули, зокрема і трирічна дитина.

перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей. Усі вони загинули, зокрема і трирічна дитина. Водій фури перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

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