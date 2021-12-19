У Санкт-Петербурзі згорів військовий корабель "Проворний": у Мережі з'явилося відео з масштабами руйнування

У Санкт-Петербурзі згорів військовий корабель "Проворний": у Мережі з'явилося відео з масштабами руйнування

Вогонь повністю знищив верхню частину судна.

У російському Санкт-Петербурзі згорів пришвартований корвет "Проворний". Вогонь надзвичайники гасили майже добу. За цей час полум'я знищило всю верхню частину судна.

Відео з наслідками згодом опублікували користувачі соціальних мереж.

На ролику видно, як надзвичайники продовжують заливати надбудову "Проворного" водою. На верхній частині судна видно розвалені частини конструкцій військового корабля.

“Наслідки пожежі на корветі “Проворний”. Схоже, що згоріла вся надбудова та нутрощі. Пишуть, що, виходячи з контрактів Міноборони на аналогічні корвети, будівництво “Проворного” коштувало 30 млрд рублів”, — зазначив автор публікації.

Последствия пожара на корвете "Проворный". Похоже, что сгорела вся надстройка и внутренности. Пишут, что, исходя из контрактов Минобороны на аналогичные корветы, строительство "Проворного" обошлось в ₽30 млрд. pic.twitter.com/r1Eg5K4eRZ — Рустем Адагамов (@adagamov) December 19, 2021

Нагадаємо, що нова міністерка оборони Німеччини розповіла, які санкції загрожують Кремлю.

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