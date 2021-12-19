Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Санкт-Петербурзі згорів військовий корабель "Проворний": у Мережі з'явилося відео з масштабами руйнування

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Санкт-Петербурзі згорів військовий корабель "Проворний": у Мережі з'явилося відео з масштабами руйнування

РИА Новости

Вогонь повністю знищив верхню частину судна.

У російському Санкт-Петербурзі згорів пришвартований корвет "Проворний". Вогонь надзвичайники гасили майже добу. За цей час полум'я знищило всю верхню частину судна.

Відео з наслідками згодом опублікували користувачі соціальних мереж.

На ролику видно, як надзвичайники продовжують заливати надбудову "Проворного" водою. На верхній частині судна видно розвалені частини конструкцій військового корабля.

“Наслідки пожежі на корветі “Проворний”. Схоже, що згоріла вся надбудова та нутрощі. Пишуть, що, виходячи з контрактів Міноборони на аналогічні корвети, будівництво “Проворного” коштувало 30 млрд рублів”, — зазначив автор публікації.

Нагадаємо, що нова міністерка оборони Німеччини розповіла, які санкції загрожують Кремлю.

Читайте також:

Новини України: український військовий корвет планують добудувати до кінця 2023 року

Новини України: український військовий корвет планують добудувати до кінця 2023 року
Наступна публікація