Укрaїнa
362
У Сарнах на Рівненщині було чути звуки вибухів

Повітряні сили повідомляли про безпілотники, які летіли на Сарни.

Світлана Несчетна
Дим після вибуху

Дим після вибуху / © Associated Press

У Сарнах на Рівненщині вдень 13 лютого було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє «Суспільне».

Повітряні сили повідомляли про безпілотники, які летіли на Сарни.

«БпЛА на Сарни на Рівненщині із заходу. БпЛА на Сарни з півночі та сходу», йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Нагадаємо, зранку 13 лютого росіяни вдарили по Рівненській області. Гучно було у місті Сарни. Регіон протягом кількох годин безперервно перебував під атакою російських безпілотників.

Новина доповнюється
