У СБУ будуть нові кадрові рішення: Зеленський зробив заяву про розслідування та «Хімпром»

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутні кадрові рішення у Службі безпеки України на тлі скандальних подій цього тижня. Також він повідомив про підготовку законопроєкту щодо відновлення декларування для всіх працівників СБУ.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

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За словами Зеленського, найбільше уражень російських окупантів забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа», однак «цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ — відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі»

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Він повідомив, що в СБУ вже відбулися звільнення, однак на цьому кадрові зміни не завершаться.

«Важливо, щоб розслідування дало повну правду по цій ситуації, щоб замовники злочинів, замовники насильства проти людей були всі покарані», — заявив президент.

Окремо Зеленський згадав так званий «Хімпром». За його словами, для розслідування потрібна підтримка міжнародних партнерів, і відповідні питання вже обговорювали зі США.

«Знаю, що потрібна для цього підтримка партнерів — щодо цього так званого „Хімпрому“, — і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні. Потрібен результат. Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам», — зазначив президент.

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Крім того, Зеленський повідомив, що затвердив законопроєкт про повернення обов’язкового декларування для всіх співробітників СБУ.

«Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних», — додав глава держави.

Президент закликав Верховну Раду невідкладно ухвалити відповідний закон.

Операція «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, її учасники угруповання налагодили системний підкуп високопосадовців правоохоронних органів заради прикриття нелегального бізнесу.

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За даними НАБУ та САП, під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних сигарет і підробленої іноземної валюти.

А також, за версією слідства, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.

За даними антикорупційних органів, до ймовірної схеми могли бути залучені високопосадовці СБУ, Офісу генерального прокурора, Нацполіції, а також представники кримінального середовища.

Після оприлюднення матеріалів розслідування очільник СБУ Олександр Поклад повідомив про звільнення співробітників, які стали фігурантами справи. Він також заявив, що відомство процесуальним діям у зазначених кримінальних провадженнях.

«Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об’єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв’язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях. Що стосуються так званого „Мексиканця“, який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну», — додав Поклад.

Згодом стало відомо, що НАБУ та САП повідомили про підозри п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген».

ВАКС вже відправив під варту генерала СБУ Сергія Дуку на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Посадовцю Нацполіції Володимиру Ценову визначили тримання під вартою з альтернативою застави у 15 млн грн.

Ще двом фігурантам справи — посадовцю поліції Київщини, відомому за матеріалами НАБУ як «Консультант», та Віталію Рибалку на прізвисько «Боксер» — суд обрав тримання під вартою без права внесення застави.

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