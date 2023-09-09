У СБУ підтвердили, що долучилися до вибуху на одній з "виборчих дільниць" в окупованому Бердянську - ЗМІ

Вибухи, що прозвучали на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розмістили "виборчу дільницю", є результатом операції Служби безпеки України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерело в СБУ.

"Минулої ночі на території муніципального ліцею (у Бердянську - ред.) пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів. Вони мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася. За цими вибухами... знову стоїть СБУ", - заявило джерело.

За даними співрозмовника агентства, окупанти в паніці вирішують, як захиститися від нових атак.

На аудіо, яке є у розпорядженні ЗМІ, один із керівників окупаційного "МВС РФ" на Запоріжжі інструктує підлеглих, як не потрапити у пастку під час вибуху.

Нагадаємо, російська виборча комісія організовує так звані "вибори" місцевих депутатів у районах України, які ЗСУ давно повернули під свій контроль. Водночас карти російської ЦВК не збігаються навіть з картами Кремля.

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