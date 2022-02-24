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У Щасті українські військові знищили близько пів сотні російських окупантів

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У Щасті українські військові знищили близько пів сотні російських окупантів

Луганська обласна державна адміністрація

Збито один російський літак.

У четвер, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

#противник_несе_втрати За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено...

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четвер, 24 лютого 2022 р.

У районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації. Зазначається, що він став шостим збитим літаком. 

"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях", - наголосили у штабі.

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