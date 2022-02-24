У Щасті українські військові знищили близько пів сотні російських окупантів

Збито один російський літак.
У четвер, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
#противник_несе_втрати За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено...Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четвер, 24 лютого 2022 р.
У районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації. Зазначається, що він став шостим збитим літаком.
"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях", - наголосили у штабі.