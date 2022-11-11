У щойно звільненому селі на Луганщині викрили ще двох зрадників: допомагали окупантам організовувати псевдореферендуми

Колаборанти, який викрили на Луганщині, допомагали росіянам організовувати псевдореферендуми.
Під час стабілізаційних заходів у нещодавно звільненому селищі Невське на Луганщині СБУ виявила двох колаборантів, які допомагали окупантам організовувати псевдореферендум.
Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"В ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невському працівники Служби безпеки України виявили двох місцевих мешканців, які співпрацювали з окупантами. Зокрема, допомагали в організації псевдореферендуму", — розповів Гайдай.
За його словами, зрадників України вже затримали, далі вони відповідатимуть за скоєне перед законом.
"Ми не повторимо 2014-го, кожен відповість за зраду", — написав очільник області.
Нагадаємо, стало відомо, скільки колаборантів з початку повномасштабного вторгнення викрила Україна. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, СБУ затримала понад 700 зрадників.
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