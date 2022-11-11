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У щойно звільненому селі на Луганщині викрили ще двох зрадників: допомагали окупантам організовувати псевдореферендуми

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У щойно звільненому селі на Луганщині викрили ще двох зрадників: допомагали окупантам організовувати псевдореферендуми

Фото: Сергій Гайдай

Колаборанти, який викрили на Луганщині, допомагали росіянам організовувати псевдореферендуми.

Під час стабілізаційних заходів у нещодавно звільненому селищі Невське на Луганщині СБУ виявила двох колаборантів, які допомагали окупантам організовувати псевдореферендум.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"В ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невському працівники Служби безпеки України виявили двох місцевих мешканців, які співпрацювали з окупантами. Зокрема, допомагали в організації псевдореферендуму", — розповів Гайдай.

За його словами, зрадників України вже затримали, далі вони відповідатимуть за скоєне перед законом.

"Ми не повторимо 2014-го, кожен відповість за зраду", — написав очільник області.

Нагадаємо, стало відомо, скільки колаборантів з початку повномасштабного вторгнення викрила Україна. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, СБУ затримала понад 700 зрадників.

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Дата публікації
Перегляди
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