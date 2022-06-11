У селі біля Вишгорода відновили рух через зруйнований окупантами міст (відео)

У селі біля Вишгорода відновили рух через зруйнований окупантами міст (відео)

У Київській області продовжується відновлення зруйнованих доріг та мостів під час окупації російськими військами.

У селі Глібівка, що у Вишгородському районі, відновили рух через зруйнований міст. Переправу підірвали російські загарбники, коли відступали з області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, від 10 травня, протягом місяця на ділянці автодороги Димер-Богдани проведений капітальний ремонт. Наразі міст функціонує, проїзд через нього дозволений транспорту вагою до 20 тонн.

"У регіоні продовжується відновлення зруйнованих доріг та мостів", - наголосив керівник ОВА.

Як повідомлялося, відкрився міст біля села Стоянка під Києвом на міжнародній трасі Київ - Чоп. Переправу підірвали наприкінці лютого після вторгнення РФ в Україну.

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