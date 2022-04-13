У селі на Херсонщині окупанти розстріляли сімох людей і підірвали будинок з їхніми тілами

У селі на Херсонщині окупанти розстріляли сімох людей і підірвали будинок з їхніми тілами

В будинку перебували тіла 6 чоловіків і жінки.

У Херсонській області у селі Правдине окупанти розстріляли 7 людей.

Про це повідомляють у Офісі генпрокурора України.

Прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

" За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей", - йдеться в повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події, а також ідентифікації загиблих.

Нагадаємо, що на Луганщині люди змушені ховати загиблих просто у містах, бо через обстріли поховання на цвинтарях неможливі.