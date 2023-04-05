Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У селі на Херсонщині окупанти заборонили в'їзд-виїзд та посилено перевіряють документи: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
107
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У селі на Херсонщині окупанти заборонили в'їзд-виїзд та посилено перевіряють документи: що відомо

Фото: Associated Press

Людям також заборонено покидати помешкання.

Російські окупанти заборонили в'їзд-виїзд до села Велика Кардашинка Скадовського району, що на тимчасово захопленій Херсонщині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ зранку 5 квітня.

На тимчасово окупованій території області російські військові посилили перевірку документів і мобільних телефонів людей. Людям заборонили не лише в'їжджати чи виїжджати з села, а й залишати свої будинки, йдеться в повідомленні.

За даними штабу, такі обмеження російські окупанти ввели через переміщення важкої техніки російської армії околицями населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці федеральної служби національної гвардії РФ провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Окупанти з особливою увагою перевірили особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

Читайте також:

Мапа війни та обстріли регіонів 4 квітня: ніч була неспокійною через атаки дронів

Мапа війни та обстріли регіонів 4 квітня: ніч була неспокійною через атаки дронів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
107
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація