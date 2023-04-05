У селі на Херсонщині окупанти заборонили в'їзд-виїзд та посилено перевіряють документи: що відомо

Російські окупанти заборонили в'їзд-виїзд до села Велика Кардашинка Скадовського району, що на тимчасово захопленій Херсонщині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ зранку 5 квітня.

На тимчасово окупованій території області російські військові посилили перевірку документів і мобільних телефонів людей. Людям заборонили не лише в'їжджати чи виїжджати з села, а й залишати свої будинки, йдеться в повідомленні.

За даними штабу, такі обмеження російські окупанти ввели через переміщення важкої техніки російської армії околицями населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці федеральної служби національної гвардії РФ провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Окупанти з особливою увагою перевірили особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

Читайте також:

Мапа війни та обстріли регіонів 4 квітня: ніч була неспокійною через атаки дронів