У селі на Київщині в підвалі будинку знайшли шестеро вбитих мешканців з вогнепальним пораненням

Відкрито кримінальне провадження.
У селі Шевченкове Броварського району на Київщині окупанти вбили шість осіб, тіла яких знайшли у підвалі.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що після визволення населеного пункту від загарбників правоохоронці оглядали територію села. В одном з з приватних домоволодінь знайдено тіла шести громадян. Вони мали вогнепальні поранення.
Прокуратура Броварів проводить кримінальне провадження. За даними слідства, у Київської області військовослужбовці збройних сил Російської Федерації під час окупації вбивали мирне населення.
Як повідомлялося, у місті Буча на Київщині російські окупанти на очах у чоловіка з БМП розстріляли його дружину та двох маленьких синів. За словами чоловіка, трагедія сталася, коли сім'я із друзями зібралися виїхати з окупованого міста.
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