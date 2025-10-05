ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
14
3 хв

У селі на Закарпатті група туриствів на квадроциклах побили місцевих

На Закарпатті організатор турів на квадроциклах побив чоловіка, до якого без дозволу заїхав на подвір’я.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
© Pixabay

У гірському селі Закарпатської обласі туристи на квадроциклах самовільно заїхали на приватне подвір’я, а після зауважень від господаря, побили його і погрожували дружині.

Про це передає Закарпатська обласна прокуратура.

Інцидент стався у п’ятницю, 3 жовтня, у селі Розтока. За словами правоохоронців, на неогороджене подвір’я до потерпілого заїхала група орієнтовно на п’ятнадцяти квадроциклах.

Коли 62-річний господар пішов з’ясувати, чому туристи катаються по його грядках з овочами, один з нападників обматюкав його, а потім став жорстоко бити. Нападник повалив господаря на землю та продовжив бити ногами. У цей час інший водій зухвало почав їхати квадроциклом на літню жінку, що просила їх зупинитись.

«Потерпілого направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості нанесених травм. У рамках слідства встановлюються усі обставини події», — зазначили у прокуратурі.

Що розповіли самі господарі

Як передає ZAXID.NET, 63-річна Дарія Клим розповіла, що її 62-річний чоловік, Іван Лізанець побачив, як на подвір’я їдуть близько 15 квадроциклів. Він вибіг на вулицю, щоб зупинити їх і пояснити, що це прибудинкова територія й дороги там немає.

Господиня пояснила, що їхнє подвір’я не обгороджене, бо ділянка велика, ще й нерівна гориста місцевість,. Тому ставити паркан для простих селян доволі дороговартісно.

«Для тих, хто не знає: у гірських сільських районах не всюди стоять паркани. Земельні ділянки бувають великими, на нерівній місцевості, тому паркан там — велика розкіш. Сусіди добре знають межі своїх ділянок за орієнтирами, але, зрозуміло, турист цього знати не може. І ніхто на нього за це з вилами не кидається — намагаємось просто пояснити, що це приватна територія», — уточнив її син Василь Клим.

Дарія Клим зазначає, що від квадроциклів був такий шум, що вона спершу подумала, що це — російська ракета.

«Сказати Іван нічого не міг, адже було гучно через рев двигунів, тому він махнув рукою, щоб зупинити квадроцикли. Перший водій зупинився, я так зрозуміла, що він був головний, далі за ним вся колона теж стала. Іван каже: „ви що не бачите, що тут нема дороги, ви що хочете в хату в’їхати?“ А той чоловік нічого не сказав, підійшов до Івана і вдарив його кулаком по голові. Мій чоловік такого не очікував і впав. Далі нападник почав його копати», — розповіла Дарія Клим.

Далі жінка кинулася на допомогу чоловіку, тоді інший водій квадроцикла почав їхати прямо на неї, по городу.

«По моркві, по капусті. Я втікала. Там була ще квасоля на тиках, то він зупинився. Він почав мене обзивати. Далі дав команду всім іншим їхати. Але спершу поїхали тільки нападники. А люди залишилися, лише коли я подзвонила в поліцію, вони почали втікати. По полях їздили. Один з нападників вернуся і пригрозив нам», — сказала жінка.

На місце події приїхала поліція й опитала постраждалих, але нападників вже не було. Обличчя і номера нападників жінка не запам’ятала, оскільки вони були в шоломах, а квадроцикли — в болоті.

«У чоловіка голова болить, сльозиться око. Ми в лікарню не зверталися. Бо чоловік й так по лікарнях їздить. У нього пухлина в голові. Ми маємо в листопаді йти на огляд — чи вона не збільшилася», — зазначила жінка.

