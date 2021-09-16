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У селі на Закарпатті загинув чоловік, який прокладав кабель для Інтернету

У селі на Закарпатті загинув чоловік, який прокладав кабель для Інтернету

Чоловік впав з драбини.

У селі Онок Виноградівської громади Закарпатської області загинув чоловік, який прокладав кабель для Інтернету. 

Про це повідомляє mukachevo.net. Інформацію також підтвердили у Нацполіції Закарпатської області. 

Відомо, що чоловік впав з драбини, прокладаюючи кабель для Інтернету. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. 

Причини трагедії встановлюють правоохоронці. 

Нагадаємо, у Харкові розслідують загибель чоловіка на будівництві

Також під час виконання ремонтних робіт на території лікарні, що у Чортківському районі Тернопільської області, травмувався 58-річний житель села Глибочок. Внаслідок ушкоджень чоловік невдовзі помер у реанімації.

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