У селі на Закарпатті загинув чоловік, який прокладав кабель для Інтернету

Чоловік впав з драбини.
У селі Онок Виноградівської громади Закарпатської області загинув чоловік, який прокладав кабель для Інтернету.
Про це повідомляє mukachevo.net. Інформацію також підтвердили у Нацполіції Закарпатської області.
Відомо, що чоловік впав з драбини, прокладаюючи кабель для Інтернету. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Причини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Харкові розслідують загибель чоловіка на будівництві.
Також під час виконання ремонтних робіт на території лікарні, що у Чортківському районі Тернопільської області, травмувався 58-річний житель села Глибочок. Внаслідок ушкоджень чоловік невдовзі помер у реанімації.