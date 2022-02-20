У селі Новогнатівка під час обстрілу пошкоджено ще 14 будинків мирних мешканців: фото

У селі Новогнатівка під час обстрілу пошкоджено ще 14 будинків мирних мешканців: фото

Це другий масований обстріл Новогнатівки з мінометів та артилерії за останні дві доби.

Село Новогнатівка Волноваського району Донецької області у ніч на 20 лютого потрапило під обстріл.

У ході загострень пошкоджено 14 будинків мирних мешканців.

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Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Пролісок" Євген Каплін.

Осколками пошкоджено один цивільний автомобіль, пошкоджено лінії електропередач та газопровід, уламками пошкоджено трансформатор.

Жителі села залишилися без електроенергії та газового постачання, через що температура в будинках падає, люди не можуть приготувати їжу.

Уламками пошкоджено фасад, димоходу та покрівлю фельдшерського пункту.

Близько 20 людей, включаючи дітей, провели ніч у необладнаному бомбосховищі, розташованому в підвалі Новогнатівської школи.

Це другий масований обстріл Новогнатівки з мінометів та артилерії за останні дві доби. Минулої ночі під час обстрілу цього населеного пункту постраждали 19 домогосподарств, а в будівлі школи вибуховою хвилею вибило скло.

Нагадаємо, командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків на Донбасі і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. "Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що ми маємо усі підстави відповідати, згідно зі ст. 51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними", - зазначив він.

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