У селі під Житомиром в новорічну ніч невідомі розгромили пам'ятники на цвинтарі

Спаплюжено одразу 14 могил.
Поліція розслідує обставини пошкодження пам’ятників на кладовищі під Житомиром у Станишівській громаді у ніч з 31 грудня на 1 січня.
Про це йдеться на сайті місцевої поліції.
Зазначається, що пошкоджено 14 пам’ятників на цвинтарі у с. Слободі-Селець. "У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці перевіряють обставини та встановлюють причетних осіб. За чинним законодавством подібні протиправні діяння караються штрафом, піврічним арештом, обмеженням чи позбавленням волі строком до 3 років", - зазначили в поліції.
Зараз правоохоронці вивчають записи із камер спостереження, щоб встановити причетних, а також проводить опитування свідків.
Нагадаємо, кілька днів тому священник з Полтави підірвав Мережу постом про негоду і закликом до людей берегти себе, щоб не доводилось їй відспівувати за таких умов.
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