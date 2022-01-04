У селі під Житомиром в новорічну ніч невідомі розгромили пам'ятники на цвинтарі

У селі під Житомиром в новорічну ніч невідомі розгромили пам'ятники на цвинтарі

Спаплюжено одразу 14 могил.

Поліція розслідує обставини пошкодження пам’ятників на кладовищі під Житомиром у Станишівській громаді у ніч з 31 грудня на 1 січня.

Про це йдеться на сайті місцевої поліції.

Зазначається, що пошкоджено 14 пам’ятників на цвинтарі у с. Слободі-Селець. "У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці перевіряють обставини та встановлюють причетних осіб. За чинним законодавством подібні протиправні діяння караються штрафом, піврічним арештом, обмеженням чи позбавленням волі строком до 3 років", - зазначили в поліції.

Зараз правоохоронці вивчають записи із камер спостереження, щоб встановити причетних, а також проводить опитування свідків.

Нагадаємо, кілька днів тому священник з Полтави підірвав Мережу постом про негоду і закликом до людей берегти себе, щоб не доводилось їй відспівувати за таких умов.

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