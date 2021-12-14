У селі у Чернівецькій області попрощалися з 34-річним учасником АТО Ігорем Мацкуляком

У селі у Чернівецькій області попрощалися з 34-річним учасником АТО Ігорем Мацкуляком

Хлопець після АТО лікувався у Німеччині.

На Буковині попрощалися з померлим учасником АТО Ігорем Мацкуляком. Чоловікові було 34 роки, а останнім часом він проходив курс лікування після поранень у клініці в Німеччині.

Про це повідомляє "Суспільне".

У селі Долиняни Чернівецької області відбувся похорон учасника АТО Ігора Мацкуляка.

Він помер у лікарні в Німеччині де 7 років лікувався після отриманих на сході України під час оборони Луганського аеропорту поранень.

"В Ігоря було поранення в живіт, також він мав травми голови. Я повідомив усіх наших побратимів, на похорони з'їхались з усієї країни", – говорить побратим Ігоря Ярослав Верхоляк.

Фото: Суспільне

Ігор Мацкуляк потрапив в АТО з першою хвилею мобілізації у 2014 році. Після отриманих поранень він лікувався за кордоном. У цьому йому допомагала українська діаспора в Німеччині,.

Гроші на перевезення тіла зібрали за два дні.

Учаснику АТО було 34 роки, у нього залишилися хворий батько, дружина та син.

Нагадаємо, що часник АТО із міста Рожище, що на Волині, Андрій Стягов покінчив життя самогубством. Хлопець був одним із 14, хто вижив під Волновахою.