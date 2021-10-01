У селі в Черкаській області розтрощили банкомат і вкрали з нього гроші: фото

У селі в Черкаській області розтрощили банкомат і вкрали з нього гроші: фото

Зловмисники також розбили стіну, де стояв апарат з грошима.

У четвер вночі, 30 вересня, у селі Ладижинка Уманського району Черкаської області невідомі розібрали стіну в Будинку культури, де стояв банкомат, і викрали з нього чотири касети з грошима. Сума викраденого - близько 140 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

"Вранці працівники Будинку культури у селі Ладижинка Уманського району виявили в приміщенні розбите вікно й дірку у стіні. Також помітили пошкоджений банкомат й одразу викликали поліцію", - йдеться у повідомленні.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Правоохоронці встановили, що зловмисники вкрали чотири касети зі 140 тис. грн.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

На місці події експерти вилучили речові докази.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особи зловмисників і просять жителів Уманського району допомогти їм у цьому.

"Якщо ви бачили підозрілих осіб у селі Ладижинка або володієте інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, повідомте про це на спеціальну лінію 102", - зазначили у поліції.

За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадіям загрожує позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, у Києві двоє серійних крадіїв підірвали банкомат у Дніпровському районі.

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