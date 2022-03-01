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У селищі Сумської області ворожа техніка їздить з білими прапорами і вбиває людей - ОДА

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Людей просять перебувати у домівках.

Ворожа російська техніка їздить селом Низи, що у Сумській області, та його околицями.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Ворожа їздить по селам з білими прапорами та розстрілюють мирних людей", - йдеться у повідомленні.

Він просить людей бути у приміщеннях і відходити від вікон.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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