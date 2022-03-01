У селищі Сумської області ворожа техніка їздить з білими прапорами і вбиває людей - ОДА

У селищі Сумської області ворожа техніка їздить з білими прапорами і вбиває людей - ОДА

Людей просять перебувати у домівках.

Ворожа російська техніка їздить селом Низи, що у Сумській області, та його околицями.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Ворожа їздить по селам з білими прапорами та розстрілюють мирних людей", - йдеться у повідомленні.

Він просить людей бути у приміщеннях і відходити від вікон.