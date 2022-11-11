У семи областях України 11 листопада застосовано аварійні відключення світла - Укренерго

В усіх інших регіонах діють планові відключення світла.
У результаті російської атаки по енергетичній інфраструктурі від ранку 11 листопада застосовано аварійні відключення світла у семи областях України.
Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".
Аварійні відключення споживачів станом на 10:30 застосовані у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Крім того, вночі та зранку були застосовані екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Обмеження електропостачання необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми, пояснили в "Укренерго". В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.
Графіки відключення світла в Україні:
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- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
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