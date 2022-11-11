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У семи областях України 11 листопада застосовано аварійні відключення світла - Укренерго

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У семи областях України 11 листопада застосовано аварійні відключення світла - Укренерго

В усіх інших регіонах діють планові відключення світла.

У результаті російської атаки по енергетичній інфраструктурі від ранку 11 листопада застосовано аварійні відключення світла у семи областях України.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго"

Аварійні відключення споживачів станом на 10:30 застосовані у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Крім того, вночі та зранку були застосовані екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях

Обмеження електропостачання необхідно для підтримки стабільної роботи енергосистеми, пояснили в "Укренерго". В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

Графіки відключення світла в Україні:

Щоб переглянути інформацію про відключення у вашому місті чи області, натисніть на ваш регіон.

Корисні поради, аби не спалити проводку і щитові під час увімкнення світла

Корисні поради, аби не спалити проводку і щитові під час увімкнення світла

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Дата публікації
Перегляди
1092
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