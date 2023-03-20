У семи регіонах України СБУ знешкодила осередки "компартії більшовиків" (фото)

Служба безпеки України знешкодила осередки "компартії більшовиків" у Києві та ще шістьох регіонах. Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України.

Організатори об’єднання намагались створити розгалужену мережу власних "обкомів", повідомили в СБУ.

Їхні "активісти" мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати "комендатури" для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. Вони агітували приєднуватись до своїх осередків місцевих жителів, зокрема колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Прокремлівську організацію очолив Юрій Щіпков – керівник "центрального комітету більшовиків", який перебуває у Москві. За його вказівкою було створено підпільні "філії" об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях.

До їх функціонування ворог залучив понад 45 людей, які влаштовували конспіративні зустрічі учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів у себе вдома. Вказівки вони отримували безпосередньо від очільника московського "ЦК" через анонімний телеграм-канал.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Одному з організаторів об’єднання повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади);

ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту).

Тривають слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності інших причетних зловмисників.

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала інформаторів російської ФСБ, які через "Однокласники" зливали дані про Сили оборони. Їх цікавили місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів.

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