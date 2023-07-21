У сенаті США представлено проєкт резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО

Зеленський переконаний, що лише вступ України до НАТО може надійно убезпечити Україну "та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій".

У США двоє сенаторів - Ліндсі Грем і Річард Блюменталь - представили проєкт резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України у НАТО.

Про це у повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь - представили проєкт резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в НАТО", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що лише це може надійно убезпечити Україну "та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій".

"Що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки. Вдячний усім, хто допомагає нам захищати свободу та наближати тривалий, справедливий мир. Дякую, панове сенатори! Дякую всім американцям за життєво важливу підтримку України", - заявив президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні не триватиме роками і пообіцяв гарантувати нашій країні безпеку, доки вона не стане членом НАТО.

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