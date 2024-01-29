У Сенаті США висловили надію, що республіканці підтримають договір про кордон

Вже є готова угода і залишилось тільки допрацювати остаточний текст.

Республіканці у Сенаті Сполучених Штатів можуть підтримати угоду про кордон, пори тиск з боку Дональда Трампа.

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Про це заявив сенатор від Демократичної партії США Кріс Мерфі, повідомляє CNN.

"Я сподіваюся, що у нас все ще буде достатньо республіканців у Сенаті, які хочуть вирішити проблему на кордоні, а не просто дотримуватися вказівок Дональда Трампа, але ми побачимо протягом наступних 24-48 годин, чи це правда", - заявив Мерфі.

Він зазначив, що наразі вже є готова угода і залишилось тільки допрацювати остаточний текст. Разом з тим, на думку Мерфі, деякі сенатор намагаються навмисно зберегти хаос на кордоні, але він впевнений, що компроміс з республіканцями буде знайдено.

"І я впевнений, що достатня кількість республіканців у Сенаті збирається приєднатися до нас, щоб ухвалити цей двопартійний закон потенційно вже наступного тижня, і ми можемо показати, що Вашингтон все ще може встати і працювати над цими великими проблемами навіть якщо Дональд Трамп вболіває за хаос", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдумі РФ пригрозили США "Техаською народною республікою".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія намагається "розкачати" ситуацію всередині США, щоб зірвати допомогу України.

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