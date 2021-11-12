У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від COVID-19 - МОЗ

У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від COVID-19 - МОЗ

Минулої доби щепили понад 270 тис. людей.

Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що у середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від COVID-19.

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Про це вона повідомила 12 листопада під час брифінгу МОЗ.

Так, за даними міністерства, від початку вакцинальної кампанії повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли майже 12 млн українців, а понад 8 млн - отримали одну дозу щеплення.

"У середньому кожен п`ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від коронавірусної хвороби", - зазначила Карчевич.

За добу 11 листопада в Україні 279 136 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані - 137 789 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

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