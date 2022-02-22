У середу в окремих регіонах очікується дощ, у Карпатах - сніг: прогноз погоди в Україні на 23 лютого

Завтра буде хмарно з проясненнями.
У середу, 23 лютого, у деяких регіонах України дощитиме, а на заході ітиме сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра у південно-східних і східних областях вночі та вранці очікується дощ, у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°. В Карпатах вночі без істотних опадів, вдень сніг; температура протягом доби 2-7° морозу.
22-23 лютого на високогір'ї східної частини Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
У Києві 23 лютого буде без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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