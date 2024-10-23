У Середземному морі є три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр"

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Станом на 06:00 23.10.2024 в Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
Про це інформують Військово-морські сили України у повідомленні у соцмережах.
Також в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 1 судно, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Як повідомлялося, РФ накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Зокрема, фіксується активність російських військово-транспортних літаків Іл-76.
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