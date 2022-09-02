У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 204,6 млрд грн - Мінфін

У Мінфіні назвали основні надходження до загального фонду державного бюджету за серпень.

У серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,6 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 16,4 млрд грн (зібрано 25,9 млрд, відшкодовано – 9,5 млрд грн);

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 26,2 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,7 млрд грн;

акцизного податку – 7,8 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 17,4 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 8,2 млрд грн;

ввізне та вивізне мито – 2,5 млрд грн.

Також у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 109,7 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у серпні 2022 року становили 37,1 млрд грн.

"З початком повномасштабного воєнного вторгнення рф 24 лютого 2022 р. та запровадженням в Україні воєнного стану державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі, відтак першочергове фінансування видатків у поточному році спрямовано на підвищення обороноздатності країни та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, які забезпечують підтримку життєдіяльності населення", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

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