У серпні енергетики ДТЕК повернули світло 453 тис. родин після обстрілів

Минулого місяця енергетики ДТЕК відновили світло в оселях майже 453 тисяч родин, що постраждали через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що на Донеччині, де зберігається дуже важка ситуація через постійні бойові дії, енергетикам вдалося за жовтень відновити електрику для 219 тисяч родин. Ремонтні бригади ДТЕК щоденно продовжують відновлювати мережі в прифронтовому регіоні – щойно дозволяє безпекова ситуація та військові.

Також ворог посилив атаки на Дніпропетровщину, де мережі теж зазнавали пошкоджень практично щоденно. За місяць тут вдалося відновити світло для 214,4 тисяч родин. Від обстрілів особливо страждає південь області, наближений до зони бойових дій.

Крім того, за жовтень енергетики ДТЕК повернули світло 17,8 тисячам родинам жителів Одещини, домівки яких були знеструмлені внаслідок чергових ворожих атак.

Не полишає ворог і атакувати Київщину, де за останній місяць енергетикам довелося відновлювати електрику для 1,6 тисяч родин.

Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК відновили енергопостачання до будинків понад 860 тис. сімей, які постраждали через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.