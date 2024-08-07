У серпні на українців чекають додаткові виплати: хто може отримати до 3000 грн

Розміри виплат становлять від 450 до 3100 грн.

До Дня Незалежності традиційно ветерани війни та деякі категорії українців отримають грошові виплати.

Це передбачено Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і Законом України Про жертви нацистських переслідувань, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року.

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Хто має право на виплати

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять службу/працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу/працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

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Розміри виплат

Розміри виплат становлять від 450 до 3100 грн. Вони розподіляються так:

450 грн – учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом;

– учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом; 650 грн – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге;

– члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге; 1000 грн – учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків;

– учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків; 3100 грн – особи з інвалідністю внаслідок війни (I група) та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Наголосимо, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити ще до 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, одна з країн ЄС суттєво підвищила виплати для українських біженців.

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