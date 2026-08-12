У Севастополі було гучно: після роботи російської ППО в Балаклаві загорівся будинок

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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В окупованому Севастополі вночі лунали вибухи та активно працювала російська протиповітряна оборона. Після цього в Балаклаві, за повідомленнями місцевих жителів, спалахнув житловий будинок.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на своїх підписників.

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За словами очевидців, у Севастополі було чути вибухи та роботу російської ППО. Зокрема, повідомлялося про пуски комплексу «Панцир» у районі Ялтинського кільця.

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© Крымский ветер

© Крымский ветер

Один із підписників каналу припустив, що комплекс міг використати весь наявний боєзапас ракет. Водночас незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Згодом у Балаклаві повідомили про пожежу в житловому будинку. За попередніми даними, займання сталося після роботи російської ППО.

Уточнюється, що будинок горів в історичному центрі Балаклави, неподалік гори Чембало.

Інформація про масштаби пожежі, можливих постраждалих та інші наслідки наразі уточнюється.

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Нагадаємо, серед окупантів у Криму поширилися безпідставні чутки про підготовку Україною морського десанту, через що силовики та колаборанти масово вивозять свої сім’ї з півострова. Повноцінної евакуації підрозділів немає. Паніку підігрівають реальні проблеми з постачанням світла, пального і продуктів. На думку військового експерта Владислава Селезньова, результативні удари по Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна прийняти мирні ініціативи України.

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