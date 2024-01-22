У Севастополі перекрили водопостачання – закрили школи та садочки

Нібито рідина забруднилась через це, що випало багато снігу, який швидко розтанув. Через це пішов різкий приплив брудної рідини з гір і піднялися ґрунтові води.

В тимчасово окупованому Криму Севастополь залишився без питної води через рівень її забрудненості, який перевищує норму в 60 разів. Водопостачання перекрили на мінімум декілька днів.

Про це заявила окупаційна влада, а саме призначений Росією губернатор міста Михайло Развожаєв.

Адміністрація анексованого Севастополя оголосила 23 та 24 січня вихідними днями через проблеми з водопостачанням, а понеділок у місті скоротили робочий день.

Наразі в тимчасово окупованому Севастополі закрили школи та дитячі садки. У дошкільних закладах працюють лише чергові групи – для дітей, батьки яких продовжують ходити на роботу.

Що відомо про погодні умови в Криму

Перебої з постачанням водопровідної води в Севастополі розпочалися 19 січня. Впродовж ночі у місті та околицях випала третина місячної норми опадів, що призвело до потужної повені.

Ситуацію посилило швидке танення снігів у Кримських горах через різке потепління. Рівень води у річці Чорній піднявся на 70 см, у річці Бельбек – 1,5 метри.

У передмісті Севастополя затопило десятки приватних будинків та садових ділянок. У селі Чорноріччя та селищі Цукрова Головка частину жителів довелося евакуювати.

Через різке піднесення рівня ґрунтових вод і сходження селевих потоків підвищилася каламутність води в Чорноріченському водосховищі, яке є основним джерелом водопостачання для півмільйонного Севастополя, показники забруднення виявилися перевищеними у 60 разів. Це призвело до виходу з ладу очисних споруд.

Окупанти тимчасово зупинили роботу водопроводу

Щоби запобігти псуванню обладнання, російська влада міста зупинила експлуатацію водогону.

Від 19 січня вода до житлових будинків та підприємств у Севастополі подається за графіком – по кілька годин на добу.

Мешканці повідомляють, що у кранах тече брудна вода – зі сміттям.

У деяких частинах міста водопостачання повністю припинено.

До прикладу, жителі Гагарінського району поскаржилися на відсутність води від обіду 19 січня. Чиновники пояснюють це тим, що через великий ажіотаж у момент подачі води знижується натиск і до багатьох будинків вода просто не доходить.

Воду для пиття та технічних потреб у різні райони Севастополя постачають 20 вантажних водовізок.

Російська влада міста стверджує, що на завершення робіт з очищення системи водопостачання буде потрібно ще понад 50 годин. Відновити повноцінне водопостачання мають увечері 24 січня.

Тим часом стало відомо, що кораблі ВМС України, які залишилися в Севастополі, передавати до складу Чорноморського флоту не будуть, їх утилізують.

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