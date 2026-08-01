У Севастополі після серії вибухів спалахнула потужна пожежа: над містом здійнявся кілометровий шлейф диму

Крим / © Жовта стрічка

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У тимчасово окупованому Криму вночі проти 1 серпня повідомили про вибухи у Севастополі, Качі та Керчі.

За словами місцевих жителів, близько 23:45 у Качі почала працювати мобільна вогнева група. Очевидці нібито чули проліт безпілотника, а згодом — два вибухи, один із яких був особливо потужним.

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Приблизно о 23:49 сильний вибух пролунав у районі Балаклавської ТЕС. У Севастополі також повідомляли про стрілянину та вибухи поблизу енергетичного об’єкта.

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У районі мису Фіолент очевидці чули роботу російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир». Після прольоту дронів там нібито сталося влучання, яке супроводжувалося повторною детонацією та пожежею.

Загалом місцеві жителі нарахували близько восьми вибухів. Після них над місцевістю було видно заграву, а шлейф диму за 15 хвилин розтягнувся приблизно на один-два кілометри.

За попередніми припущеннями місцевих Telegram-каналів, пожежа могла виникнути на території позицій 475-го центру радіоелектронної боротьби на мисі Фіолент або на висотах Кая-Баш поблизу Балаклави, де розташовані позиції російської ППО.

Крім того, тривалі вибухи було чутно в Керчі з боку району Войкове.

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Офіційних даних про причини вибухів, масштаби пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає. Інформація потребує підтвердження.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман висловив думку про те, що перший етап звільнення Криму вже розпочався. З його слів, удари ЗСУ по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі, а також по маршрутах постачання на півострові можуть бути частиною першого етапу підготовки до його деокупації.

Зауважимо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявляв, що українські війська проводять операцію, спрямовану на створення умов для ізоляції Криму. У межах цих дій військові завдають системних ударів по російській логістиці. Такі удари мають послабити можливості російського угруповання військ на півострові.

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