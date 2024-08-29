У Севастополі - повітряна тривога: місто атакують безпілотники

У Севастополі військові начебто відбивають атаку ЗСУ, "працює ППО".

Про це інформують представники окупаційної влади.

За попередньою інформацією, вже начебто "збито 2 БПЛА над акваторією моря".

"Усі служби приведені у стан бойової готовності. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися у тимчасових укриттях або безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятівної служби Севастополя, начебто жодні цивільні об'єкти у місті не постраждали.

Нагадаємо, раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини. Партизани не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.

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