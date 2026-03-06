У Севастополі пролунала серія вибухів і зникло світло: повідомляють про стрілянину біля аеродрому Бельбек

Севастополь / © Вікіпедія

Реклама

У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 5 березня пролунала серія вибухів, після чого в деяких районах міста зникло світло.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, зокрема ресурс «Кримський вітер».

За словами місцевих жителів, події розгорталися так:

Реклама

близько 22:30 у будинках почав мигати світло;

о 22:33 у місті оголосили повітряну тривогу;

о 22:35 пролунали численні вибухи та пуски;

о 22:38 повідомлялося про стрілянину та вибухи в районі аеродрому Бельбек;

о 22:39 стався дуже потужний вибух, через який у будинках затремтіли вікна, після чого світло знову мигнуло;

о 22:42 у місті зафіксували частковий блекаут;

о 22:45 жителі чули кілька сильних вибухів і стрілянину над Південною бухтою та Камишовою бухтою.

За словами очевидців, пуски, стрілянина та вибухи тривали приблизно до 22:55.

Також повідомляється, що вибухи було чути і в Євпаторії. Місцеві жителі стверджують, що там працювали системи протиповітряної оборони, зокрема комплекс «Панцир», а в небі нібито вмикали прожектори.

Крім того, у деяких районах Севастополя електропостачання відсутнє ще після попередньої атаки, повідомляють очевидці.

Офіційних заяв окупаційної влади щодо причин вибухів наразі немає.

Реклама

Нагадаємо, раніше українські військові завдали серії ударів по засобах протиповітряної оборони, артилерії та місцях скупчення особового складу армії РФ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Криму вдалося уразити пускову установку зенітного ракетного комплексу “С-400 Триумф” та комплекс “Панцирь-С1”.

Також варто зазначити, що впродовж останніх місяців Сили оборони України послідовно завдають ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу та паливно-логістичній інфраструктурі, зокрема на відстані понад тисячу кілометрів від кордону. Серед пріоритетних цілей — підприємства, які виробляють порох, ракетне паливо та електронні компоненти для ракетного озброєння. Зокрема, Воткінський завод, що нещодавно потрапив під удар, має стратегічне значення для РФ, адже саме там здійснюється складання балістичних ракет “Іскандер” і міжконтинентальних комплексів “Ярс”.