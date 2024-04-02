У Севастополі пролунали гучні звуки і розпочався блекаут

Можливо, у місті сталася аварія на підстанції.

Севастопольські таксисти вночі виконують функцію моніторингових каналів.

Про це інформує "Кримський канал".

Пишуть, що чули гучні звуки, після чого згасло освітлення у районі торгового центру «Лаванда». Офіційної інформації немає.

Пізніше блекаут стався у Гагарінському районі Севастополя. Містяни підтверджують гучні звуки.

Севастопольські чати повідомляють про відсутність світла на вулицях Вакуленчука, Рєпіна та Гагаріна.

Комунальники телефоном відповідають, що сталася локальна аварія.

Мешканці Севастополя у соцмережах повідомляють, що причиною часткового блекауту у місті стала аварія на підстанції.

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