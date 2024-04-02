У Севастополі пролунали гучні звуки і розпочався блекаут

Можливо, у місті сталася аварія на підстанції.
Севастопольські таксисти вночі виконують функцію моніторингових каналів.
Про це інформує "Кримський канал".
Пишуть, що чули гучні звуки, після чого згасло освітлення у районі торгового центру «Лаванда». Офіційної інформації немає.
Пізніше блекаут стався у Гагарінському районі Севастополя. Містяни підтверджують гучні звуки.
Севастопольські чати повідомляють про відсутність світла на вулицях Вакуленчука, Рєпіна та Гагаріна.
Комунальники телефоном відповідають, що сталася локальна аварія.
Мешканці Севастополя у соцмережах повідомляють, що причиною часткового блекауту у місті стала аварія на підстанції.
Нагадаємо, у ніч проти 31 березня Росія завдала по Україні комбінованого удару. Де лунали вибухи і що відомо про наслідки - читайте ТУТ.
Провідні новини на сьогодні: