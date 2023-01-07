У Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявляють про збитий силами ППО безпілотник

У тимчасово анексованому Севастополі у ніч проти 7 січня чули вибухи. Окупаційна влада заявила про нібито роботу ППО та збитий безпілотник.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що близько 02:00 вибух чули в районі Стрілки, на Фіоленті та Юмашева. За словами юзерів, "бавовна" була потужна - аж "вікна затремтіли".

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ліквідований силами ППО дрон. За його словами, безпілотник нібито був збитий над Північним молом над морем.

Нагадаємо, ввечері 4 січня у тимчасово окупованому Криму на мисі Фіолент (Севастополь) пролунали потужні вибухи та виникла масштабна пожежа. Внаслідок інциденту, як заявляють окупанти, є загиблий.

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