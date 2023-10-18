У Севастополі пролунав вибух: окупаційна "влада" радить "відписатися від пабліків"

На західній частині Криму була оголошена повітряна тривога.
Ввечері середи, 18 жовтня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, після чого над містом видніється густий дим.
Про це повідомляють кримські пабліки.
Перед цим на західній частині Криму була оголошена повітряна тривога через ракетну тривогу.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що спочатку було чути вибух, а потім пролунали сирени тривоги. Вибух прогримів у районі бухти Сухарна балка.
Видання Крим.Реалії додає, що в районі вибуху розташовані як мінімум 4 склади з озброєнням, зокрема із ракетами РФ.
Окупаційна "влада" відреагувала та заявила, що дим, який бачили жителі Криму - це начебто "наслідок детонації бойової частини ракети у полі".
"За попередніми даними в районі Кара-Коби було збито ракету, бойова частина здетонувала на землі в полі. Ніхто з людей не постраждав. Жодного пошкодження інфраструктури немає", - запевняє так званий "голова" Севастополя Михайло Розважаєв.
Окрім того, окупанти радить кримчанам "відписатися від пабліків" та закликає не писати у Мережі будь-яку інформацію про звуки вибухів.
"Відпишіться від пабліків, у яких головна мета хайпувати, працювати на ворога і розбурхувати людей. І пам'ятайте: щоб не допомагати ворогові, не пишіть у відкритому доступі питання про звуки. Дочекайтесь офіційної інформації, вона публікується оперативно", - написав він.
Станом на 18:50 у Севастополі знову оголошена повітряна тривога.
Нагдааємо, Окупанти у Криму вигадали нову схему заманювання людей на війну до України.
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