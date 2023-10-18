У Севастополі пролунав вибух: окупаційна "влада" радить "відписатися від пабліків"

На західній частині Криму була оголошена повітряна тривога.

Ввечері середи, 18 жовтня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, після чого над містом видніється густий дим.

Про це повідомляють кримські пабліки.

Також читайте Ракетний удар по Дніпропетровщині: фото та відео з місця загибелі матері двох дітей

Перед цим на західній частині Криму була оголошена повітряна тривога через ракетну тривогу.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що спочатку було чути вибух, а потім пролунали сирени тривоги. Вибух прогримів у районі бухти Сухарна балка.

Видання Крим.Реалії додає, що в районі вибуху розташовані як мінімум 4 склади з озброєнням, зокрема із ракетами РФ.

Вибух у Севастополі 18 жовтня. Фото: кримські пабліки

Окупаційна "влада" відреагувала та заявила, що дим, який бачили жителі Криму - це начебто "наслідок детонації бойової частини ракети у полі".

"За попередніми даними в районі Кара-Коби було збито ракету, бойова частина здетонувала на землі в полі. Ніхто з людей не постраждав. Жодного пошкодження інфраструктури немає", - запевняє так званий "голова" Севастополя Михайло Розважаєв.

Окрім того, окупанти радить кримчанам "відписатися від пабліків" та закликає не писати у Мережі будь-яку інформацію про звуки вибухів.

"Відпишіться від пабліків, у яких головна мета хайпувати, працювати на ворога і розбурхувати людей. І пам'ятайте: щоб не допомагати ворогові, не пишіть у відкритому доступі питання про звуки. Дочекайтесь офіційної інформації, вона публікується оперативно", - написав він.

Станом на 18:50 у Севастополі знову оголошена повітряна тривога.

Нагдааємо, Окупанти у Криму вигадали нову схему заманювання людей на війну до України.

Читайте також: