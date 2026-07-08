ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

У Севастополі та поблизу лунають вибухи: моніторингові канали повідомляють про атаку дронів

У тимчасово окупованому Севастополі вночі 8 липня пролунала серія вибухів. Моніторингові канали повідомляють про проліт безпілотників над кількома районами міста та Криму, а також про роботу російської протиповітряної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У тимчасово окупованому Севастополі та в Сімферопольському районі Криму вночі 8 липня пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про проліт безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони.

За повідомленнями моніторингового каналу "Кримський вітер", повітряну тривогу в Севастополі оголосили лише через 12 хвилин після стрілянини по безпілотнику в районі Інкермана та через чотири хвилини після перших вибухів.

За даними каналу, у районі Південної бухти пролунали щонайменше два вибухи. Саме там, за попередньою інформацією, можуть перебувати кораблі Чорноморського флоту РФ, що залишилися в Севастополі.

Також підписники повідомляють про проліт безпілотників над Сімферопольським районом, Гагарінським районом Севастополя та Північною стороною міста. Крім того, очевидці заявляють про ще один потужний, але глухий вибух у Севастополі.

Офіційної інформації від російської окупаційної влади щодо причин вибухів і можливих наслідків наразі немає. Інформація потребує підтвердження.

Україна «відрізає» Крим — останні новини

Нагадаємо, система NASA FIRMS зафіксувала пожежі в кількох районах тимчасово окупованого Криму — на підстанціях «Саки» та «Західно-Кримська», поблизу залізничної станції та позиції С-400. Також повідомляється про пожежу в акваторії на північ від Керчі та на АЗС у Мелітополі. Офіційних коментарів окупаційної влади немає.

Також, у тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки ЗСУ на енергооб’єкти повністю зникло світло. Окупаційна влада підтвердила ураження енергетичної інфраструктури. За повідомленнями місцевих, вибухи чули також у Сімферополі, Керчі, Алушті та Бахчисараї. В Криму запровадили аварійні відключення електроенергії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie