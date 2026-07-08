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У Севастополі та поблизу лунають вибухи: моніторингові канали повідомляють про атаку дронів
У тимчасово окупованому Севастополі вночі 8 липня пролунала серія вибухів. Моніторингові канали повідомляють про проліт безпілотників над кількома районами міста та Криму, а також про роботу російської протиповітряної оборони.
У тимчасово окупованому Севастополі та в Сімферопольському районі Криму вночі 8 липня пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про проліт безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони.
За повідомленнями моніторингового каналу "Кримський вітер", повітряну тривогу в Севастополі оголосили лише через 12 хвилин після стрілянини по безпілотнику в районі Інкермана та через чотири хвилини після перших вибухів.
За даними каналу, у районі Південної бухти пролунали щонайменше два вибухи. Саме там, за попередньою інформацією, можуть перебувати кораблі Чорноморського флоту РФ, що залишилися в Севастополі.
Також підписники повідомляють про проліт безпілотників над Сімферопольським районом, Гагарінським районом Севастополя та Північною стороною міста. Крім того, очевидці заявляють про ще один потужний, але глухий вибух у Севастополі.
Офіційної інформації від російської окупаційної влади щодо причин вибухів і можливих наслідків наразі немає. Інформація потребує підтвердження.
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Нагадаємо, система NASA FIRMS зафіксувала пожежі в кількох районах тимчасово окупованого Криму — на підстанціях «Саки» та «Західно-Кримська», поблизу залізничної станції та позиції С-400. Також повідомляється про пожежу в акваторії на північ від Керчі та на АЗС у Мелітополі. Офіційних коментарів окупаційної влади немає.
Також, у тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки ЗСУ на енергооб’єкти повністю зникло світло. Окупаційна влада підтвердила ураження енергетичної інфраструктури. За повідомленнями місцевих, вибухи чули також у Сімферополі, Керчі, Алушті та Бахчисараї. В Криму запровадили аварійні відключення електроенергії.